В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост

03.09.2019 14:48

Во временно оккупированном Луганске произошло серьезное ДТП в результате которого два человека погибли и ещё один ранен.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 2 сентября 2019 года, во временно оккупированном Луганске автомобиль в котором находились «сотрудники МВД ЛНР» врезался в железобетонные плиты блокпоста в районе «Юбилейного». В результате автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель автомобиля и один сотрудник «полиции» погибли, а ещё один сотрудник «полиции»получил серьезные травмы.

«Официальные источники» о причинах ДТП не сообщают. Вот что сообщают жители временно оккупированного Луганска, ставшие невольными свидетелями происшедшего:

«Сегодня на Юбилейном произошла авария… Один сотрудник полиции и водитель врезавшегося автомобиля погибли, ещё один полицейский в больнице. #Луганск»

«Жестко это в блокпост?»,

«Угу)»,

«По предварительной информации погибло двое из МВД плюс тяжело ранен один из КП».