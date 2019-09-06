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Под Луганском случилась беда из-за российской мины - "Эхо войны, мать ее"
Под оккупированным Луганском 6 сентября мужчина подорвался на российской мине.
Он лишился части ноги. О ЧП в Telegram сообщил сепаратистский канал Inside Donetsk, передает "Диалог.UA".
Трагедия случилась в пятницу, 6 сентября, в поселке Терновое, что в районе Луганского аэропорта. Мужчина 1980 года рождения нарвался на российскую мину, когда косил траву. О том, был это гражданский, или террорист "ЛНР", информации нет. Террористы, к слову, любят выдавать своих раненых или ликвидированных пособников за "мирных жертв украинской хунты". Известно только что житель оккупированного Луганска выжил при взрыве российской мины. Однако он получил тяжелые минно-взрывные травмы. Врачам пришлось ампутировать ему часть стопы. "По предварительной информации, сдетонировала противопехотная мина. Эхо войны, мать ее", - цинично прокомментировали новость сепаратисты.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ампутация, мина, ЛНР, подрыв, террористы
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