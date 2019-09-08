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Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"
Исчезновение украинских флагов в Станице Луганской - очень серьезный сигнал. Это событие будет иметь далекоидущие последствия. И Украине они не понравятся. С настораживающим заявлением выступил в Facebook военный эксперт и блогер Алексей Арестович, передает "Диалог.UA".
На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая, но принципиальная подробность. На наших позициях в районе Станицы Луганской сняли украинские государственные флаги, "чтобы не раздражать ту сторону". Военные говорят - по прямому распоряжению ОП. Знаете, как человек становится взяточником? Он берет сто гривен и говорит: "Это в первый и последний раз". Потом он берет еще, и тоже "в последний раз". Потом еще. И еще, и уже не может остановиться. Отказ от сопротивления на войне - это, как учил нас Черчилль, всегда дорога к позору. Но сначала все выглядит маленькой, разумной уступкой. Первый и последний раз. Снятие флагов, которые ставили, оплачивая установку десятками жизней, это не то, чтобы уж совсем позор. Но это уже - дорога позора. Россияне - имперцы. Они умеют планировать и добиваться своего. Они понимают значение символов. Они рассчитали все так, что даже самолет с их пленными сел раньше, чем наш в Борисполе. Мы хуторяне. Мы не умеем. Не умеем, потому, что не придаем значения. Однако, можно быть хуторянином и двигаться к совершенствованию. А можно двигаться к закреплению хуторянства. Знаете, как страна финляндизируется и становится "Малороссией"? Она снимает флаги и говорит: "Это мудрая, дальновидная уступка. В первый и последний раз".
Теги: Донбасс, флаг, Станица Луганская
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