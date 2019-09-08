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Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
"Правительство" террористической "ЛНР" лишило граждан права выбивать долги по зарплате с работодателей через суд. Жители в ярости, грядет бунт.
О скандальном решении кремлевских ставленников рассказал в Twitter известный блогер Донбасса под ником hochu_domoy, передает "Диалог.UA".
Оккупанты 14 августа тайно издали указ, которым лишили граждан права взыскивать через суд долги по зарплате. Речь касается только сотрудников "государственных" структур "ЛНР", то есть, бюджетников. Такая мера будет продолжаться до окончания военного положения в "республике". Которое не предвидится до конца существования "ЛНР".
Жители оккупированной Луганщины узнали о таком указе уже в судах, о чем сообщил блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
Он также уточнил, что мирные жители крайне тяжело воспринимают такое решение оккупантов. "На днях в "Верховном суде ЛНР" вынесли очередной отказ по апелляции для пенсионеров по пенсиям, одного истца пенсионера забрала скорая", - сообщил "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
Жители оккупированной части Луганщины в ярости, соцсети бурлят из-за их злых комментариев. Некоторые уже обещают "вынести террористов "на вилах" и пригласить в город ВСУ.
Теги: Донбасс, Луганск, суд, долг, зарплата, указ, бунт, ЛНР, ВСУ, бюджетники, соцсети
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