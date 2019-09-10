- «МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар18:10
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин10:12
- Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен украинский военный09:08
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военнослужащий07:51
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
«МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар
На одной из шахт города Ровеньки Луганской области, находящегося под контролем НВФ «ЛНР», произошел пожар.
Об этом сегодня рассказали в одной из местных групп в соцсети Вконтакте, передает donpress.
Сообщается, что инцидент произошел этой ночью на шахте имени Вахрушева ш/у «Ровеньковское», филиал № 2 ЗАО «ВТС» в квершлаге № 7. На момент пожара на шахте находились 87 человек, но на аварийном участке людей не было.
«В 01:50 было обнаружено горение пяти очагов деревянной крепи на участке выработки длиной 15 метров. Члены вспомогательной горноспасательной службы были направлены на тушение пожара. В 03:20 83 человека были выведены на поверхность. Пострадавших нет», — сказано в публикации.
По состоянию на 06:00 ликвидация пожара еще продолжалась. Автор поста отметил, что пресс-служба так называемой «МЧС ЛНР» «пока что молчит».
Теги: Донбасс, Ровеньки, шахта, пожар, авария, МЧС, ЛНР, пострадавшие, НВФ
- МЧС прочит Донбассу ряд техногенных катастроф
- На одном из заводов ОРЛО произошел пожар: серьезные повреждения, двое пострадавших
- В ОРЛО горел кинотеатр: опубликованы фото сильного пожара
- В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины
- В ОРЛО произошла масштабная авария — 9 пострадавших
- На шахте им. Бажанова спасли двух горняков
- «МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар18:10
- Под Мариуполем перевернулась "Славута". Пострадала переселенка из Енакиево15:04
- В оккупированном Донецке появился бюст, о котором мечтала Поклонская14:26
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы 11:26
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина" 11:13
- Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат10:51
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин10:12
- «МЧС ЛНР пока что молчит»: На одной из шахт в ОРЛО произошел пожар18:10
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация17:32
- Море поглотило пятерых детей в Одесской области: никто не выжил17:11
- Надежда Савченко стала безработной17:00
- СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков через границу с РФ16:48
- Песков выступил со странным заявлением о дальнейшем обмене пленными16:27
- Онищенко анонсировал путч в Украине: Ярош готов действовать16:05
- В конце сентября Земля остановится на 9 секунд, вызвав всемирный потоп и ураганы со скоростью 1000 км/ч15:43
- Савченко: В Украину может вернуться крепостное право15:24
- Москва готовит Украине очередную ловушку: удочка уже заброшена17:49
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака