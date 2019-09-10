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Архив - Луганская область

В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина

10.09.2019 21:36
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В Антраците при пожаре пострадала 50-летняя женщина

Во временно оккупированном Антраците во время пожара в частном доме пострадала местная жительница.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня, 10 сентября 2019 года, во временно оккупированном Антраците в дневное время, около 13:38, загорелся частный дом на улице Дорожной. Возгорание началось с пристройки. 50-летняя хозяйка в это время находилась в доме и спала.

До приезда пожарных, женщине оказали помощь соседи. Они вынесли женщину из дома на свежий воздух.



Теги: Донбасс, Антрацит, женщина, пожар, пожарные, пострадавший, Луганская область, соседи
 
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