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В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар
Во временно оккупированном н.п. Ровеньки на шахте им. Вахрушева в ночное время произошел пожар.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном н.п. Ровеньки в ночное время, около 01:50, на шахте им. Вахрушева начался пожар. Было обнаружено пять очагов на участке выработки длиной 15 метров. На момент возгорания в шахте находились 83 человека. они были выведены на поверхность в 03:20. В 06:00 ликвидация пожара ещё продолжалась.
Местные жители пишут об этом в соцсетях:
«В 01:50 было обнаружено горение пяти очагов деревянной крепи на участке выработки длиной 15 метров. Члены вспомогательной горноспасательной службы были направлены на тушение пожара. В 03:20 83 человека были выведены на поверхность. Пострадавших нет».
В то же время оккупационные «власти ЛНР» старательно скрывают происшедшее.
Теги: Донбасс, Ровеньки, шахта, пожар, ликвидация, ЛНР, горноспасатели, пострадавшие
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