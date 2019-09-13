В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен

13.09.2019 08:10

Во временно оккупированном поселке Лозовский-1 Славяносербского района на гранате подорвался местный житель. От полученных ранений он скончался. Ещё один человек получил ранения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 11 сентября 2019 года, в вечернее время, около 19:40, во временно оккупированном н.п. Лозовский-1 Славяносербского района житель временно оккупированного Алчевска, приехавший на дачу на улице Лермонтова, употребил с 52-летним соседом спиртные напитки. После этого мужчина достал гранату РГО и выдернул чеку.

В результате мужчина, выдернувший чеку, от полученных ранений скончался на месте. Второй мужчина с множественными ранениями был госпитализиров