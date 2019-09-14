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В Луганске стремительно ухудшается криминогенная обстановка
Во временно оккупированном Луганске стремительными темпами ухудшается криминогенная обстановка. Растет количество убийств и тяжких телесных повреждений.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Так, только 12 сентября 2019 года во временно оккупированном Луганске в Луганскую городскую многопрофильную больницу, с многочисленными телесными повреждениями, доставлен гражданин 1976 года рождения, которые ему нанес гражданин 1980 года рождения. Подозреваемый задержан.
Кроме того, 12 сентября 2019 года обнаружено тело местного жителя 1963 года рождения без признаков жизни. В результате проверки выяснилось, что причиной смерти мужчины стала закрытая тупая травма грудной клетки с множественными переломами ребер и грудины. Также выяснилось, что тяжкие телесные повреждения, повлекшие пострадавшего, ему нанес мужчина 1995 года рождения. Подозреваемый задержан.
По предварительным данным конфликты между пострадавшими и подозреваемыми произошли в результате совместно употребления спиртных напитков.
Теги: Донбасс, Луганск, убийство, пострадавший, криминал, больница, задержание, спиртное
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