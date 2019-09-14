В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО

14.09.2019 07:51

В ОРЛО задержан гражданин, которого обвиняют в причастности к «четырем террористическим актам», совершенным в 2016—2017 годах.

Об этом заявили в так называемом «МГБ ЛНР», передает donpress.

По их информации, задержанный является «агентом СБУ», который причастен к «четырем громким террористическим актам на территории республики».

Под «террористическими актами» представители «МГБ» подразумевают подрывы различных памятников в Луганске в 2016 и 2017 годах.

Так, в 2016 году пострадал монумент «защитникам ЛНР» «Они отстояли Родину»: «в результате инцидента незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца». В августе 2017-го изваяние пострадало повторно.

Также «агент СБУ» якобы причастен к повреждению «Звезды Победы» в ноябре 2016 года. Тогда «злоумышленники» применили взрывное устройство мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте. А в сентябре 2017-го был подорван памятник воинам-десантникам, в результате которого разрушения получила установленная на пьедестале боевая машина десанта.