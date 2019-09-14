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В ОРЛО задержали «агента СБУ», причастного к подрывам памятников. ВИДЕО
В ОРЛО задержан гражданин, которого обвиняют в причастности к «четырем террористическим актам», совершенным в 2016—2017 годах.
Об этом заявили в так называемом «МГБ ЛНР», передает donpress.
По их информации, задержанный является «агентом СБУ», который причастен к «четырем громким террористическим актам на территории республики».
Под «террористическими актами» представители «МГБ» подразумевают подрывы различных памятников в Луганске в 2016 и 2017 годах.
Так, в 2016 году пострадал монумент «защитникам ЛНР» «Они отстояли Родину»: «в результате инцидента незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца». В августе 2017-го изваяние пострадало повторно.
Также «агент СБУ» якобы причастен к повреждению «Звезды Победы» в ноябре 2016 года. Тогда «злоумышленники» применили взрывное устройство мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте. А в сентябре 2017-го был подорван памятник воинам-десантникам, в результате которого разрушения получила установленная на пьедестале боевая машина десанта.
Теги: Донбасс, теракт, памятник, СБУ, задержание, ЛНР, взрывное устройство, подрыв, МГБ
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