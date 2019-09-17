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«Передвигаются тропами в посадке»: бойцы ВСУ рассказали о провокациях НВф возле Станицы Луганской
17.09.2019 12:12
Подразделения НВФ не убрали свои наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец.
Об этом со ссылкой на украинскую разведку на своей странице в соцсети сообщил волонтерский фонд Повернись живим, передает donpress.
Один из военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, подразделения которой держат оборону в Луганской области сообщил:
«Ежедневно в бинокль видим, как они передвигаются тропами в посадке».
По словам бойца, члены НВФ «активно восстанавливают мост с той стороны». Военный уточнил:
«Шутим между собой, что «это же надо было ехать в Украину из Ростова, чтобы разбирать разрушенный мост у Станицы».
Теги: Донбасс, Луганская область, мост, ВСУ, Станица Луганская, НВФ, провокации
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