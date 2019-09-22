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Блогер показал печальные реалии Луганска
Блогер Максим Мирович показал «реалии» неподконтрольного украинским властям Луганска.
Об этом пишет 24 канал, передает donpress.
Блогер отмечает, что житейские реалии «столицы ЛНР» — это воплощение советского режима, а жители «республик» мыслят, как люди из СССР. Снимки сделаны в конце лета 2019 года.
«Если вы пообщаетесь с фанатами этих так называемых „республик“ — то увидите, что они все до одного ненавидят Америку, являются антизападниками и любителями СССР, читают книги про „попаданцев“ и очень любят Сталина — по сути, это и есть самые настоящие советские сталинисты, которые под маской каких-то там „республик“ ведут войну с цивилизацией».- пишет он.
Мирович показал снимки крупных гипермаркетов и магазинов, которые полностью разграблены и стоят пустые. Дворы, заваленные кучей мусора и разбитые дороги. По его мнению Луганск напоминает Советский Союз с закрытыми учреждениями и магазинами.
«смотрите и не говорите потом, что вы этого не видели, не знали, не слышали». — написал блогер.
Теги: Донбасс, Луганск, мусор, гипермаркет, СССР, дороги, ЛНР
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