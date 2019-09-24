В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение

24.09.2019 12:45

На временно неподконтрольной территории Луганской области НВФ с 28 сентября установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Новые тарифы с 1 сентября составляют:

«на централизованное водоснабжение:

для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – лицензиатов – 15,974 рублей за один кубический метр; для населения – 20,021 рублей за один кубический метр; для бюджетных организаций – 34,168 рублей за один кубический метр; для прочих потребителей – 34,168 рублей за один кубический метр;для теплоснабжающих предприятий на централизованное снабжение горячей водой в объёмах для нужд населения – 20,021 рублей за один кубический метр.



на централизованное водоотведение:

для населения – 12,141 рублей за один кубический метр;

для бюджетных организаций – 22,410 рублей за один кубический метр;

для прочих потребителей – 23,690 рублей за один кубический метр».

Источник : http://lugradar



