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Архив - Луганская область

В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение

24.09.2019 12:45
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На временно неподконтрольной территории Луганской области НВФ с 28 сентября установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Новые тарифы с 1 сентября составляют:

«на централизованное водоснабжение:

    • для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – лицензиатов – 15,974 рублей за один кубический метр;
    • для населения – 20,021 рублей за один кубический метр;
    • для бюджетных организаций – 34,168 рублей за один кубический метр;
    • для прочих потребителей – 34,168 рублей за один кубический метр;для теплоснабжающих предприятий на централизованное снабжение горячей водой в объёмах для нужд населения – 20,021 рублей за один кубический метр.

на централизованное водоотведение:

  • для населения – 12,141 рублей за один кубический метр;
  • для бюджетных организаций – 22,410 рублей за один кубический метр;
  • для прочих потребителей – 23,690 рублей за один кубический метр».
  • Источник : http://lugradar 




Теги: Донбасс, водоснабжение, тарифы, ОРЛО
 
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