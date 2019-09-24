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В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение
24.09.2019 12:45
На временно неподконтрольной территории Луганской области НВФ с 28 сентября установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.
Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.
Новые тарифы с 1 сентября составляют:
«на централизованное водоснабжение:
-
- для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – лицензиатов – 15,974 рублей за один кубический метр;
- для населения – 20,021 рублей за один кубический метр;
- для бюджетных организаций – 34,168 рублей за один кубический метр;
- для прочих потребителей – 34,168 рублей за один кубический метр;для теплоснабжающих предприятий на централизованное снабжение горячей водой в объёмах для нужд населения – 20,021 рублей за один кубический метр.
на централизованное водоотведение:
- для населения – 12,141 рублей за один кубический метр;
- для бюджетных организаций – 22,410 рублей за один кубический метр;
- для прочих потребителей – 23,690 рублей за один кубический метр».
- Источник : http://lugradar
Теги: Донбасс, водоснабжение, тарифы, ОРЛО
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