Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"

27.09.2019 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"

В сети обнародовали бланк анкеты "ЛНР", который будет использоваться в переписи населения на оккупированной Луганщине, передает Depo.Донбасс.
Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в следующие разделы: пол; дата рождения; место рождения; состояние в браке; гражданство; национальная принадлежность; образование и обучение; владение языками; источники средств существования; занятость и безработица; миграция.
Напомним, перепись населения в "ЛНР" и "ДНР" синхронно состоится с 1 по 14 октября 2019 года.



Теги: Донбасс, анкета, перепись населения, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх