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Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"
27.09.2019 14:30
В сети обнародовали бланк анкеты "ЛНР", который будет использоваться в переписи населения на оккупированной Луганщине, передает Depo.Донбасс.
Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в следующие разделы: пол; дата рождения; место рождения; состояние в браке; гражданство; национальная принадлежность; образование и обучение; владение языками; источники средств существования; занятость и безработица; миграция.
Напомним, перепись населения в "ЛНР" и "ДНР" синхронно состоится с 1 по 14 октября 2019 года.
Теги: Донбасс, анкета, перепись населения, ОРДЛО
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