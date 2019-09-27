Опубликована анкета для переписи населения в "ЛНР"

27.09.2019 14:30

В сети обнародовали бланк анкеты "ЛНР", который будет использоваться в переписи населения на оккупированной Луганщине, передает Depo.Донбасс.

Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в следующие разделы: пол; дата рождения; место рождения; состояние в браке; гражданство; национальная принадлежность; образование и обучение; владение языками; источники средств существования; занятость и безработица; миграция.

Напомним, перепись населения в "ЛНР" и "ДНР" синхронно состоится с 1 по 14 октября 2019 года.