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Улицы и дома – в воде: Лисичанск затапливают нечистоты. ВИДЕО
В Лисичанске (Луганская обл.) уже несколько недель не чинят водопроводы и канализацию, город затоплен нечистотами. Аварии ликвидировать некому. Из водоканала увольняются сотрудники, потому что пятый месяц не выплачивают зарплату, пишут Донецкие новости
Некоторые улицы и дома города – в воде. Так, в одном из домов прорыв произошел у стены. Жители отвели стоки подальше от фундамента, когда поняли, что коммунальщиков не дождутся.
«Уже начинают бегать крысы», – рассказывает житель дома Олег.
На другой улице случился порыв общегородского коллектора. Люди в отчаянии. «Люди ходят, машины едут, все это разносится. Собаки пьют, голуби купаются», – говорит местная жительница Светлана.
На антисанитарию жалуются и в другом районе Лисичанска. В частном секторе образовалась многокилометровая река. Нечистоты затапливают гаражи и приусадебные участки.
Ежедневно грязь затапливает двор горожанки Антонины и может уничтожить запасы на зиму. «Уже две недели. В горисполком заявление писали, но никаких мер не предприняли до сих пор», – сетует Антонина.
Жалобы и звонки горожан поступают и в диспетчерскую водоканала.
Однако, в коммунальном заведении уже пятый месяц работники без зарплат. Водители сидят без работы. Они рассказывают, что возить на устранение аварий некого.
В свою очередь чиновники говорят, что о проблеме знают. И уже разрабатывают план выхода предприятия из кризиса. Водоканал имеет 160 млн грн долга за электричество.
«Получается, все что поступает на расчетный счет водоканала, все уходит в расчетах за электроэнергию и не хватает ресурсов выплатить людям заработную плату», – комментирует заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Якимчук.
В горсовете считают, что один из выходов – поднять тариф на воду. Как минимум до 40 грн за кубометр. Это может стать рекордом для Донбасса.
Теги: Донбасс, Лисичанск, вода, авария, канализация, затопление
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