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На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске
29.09.2019 18:01
Полиция Луганской области задержала мужчину, находившегося в розыске и подозреваемом в совершении тяжкого преступления.
Об этом сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай, передает donpress.
Спикер уточнила:
«51-летнего мужчину, которого три года разыскивали правоохранители Днепропетровской области, задержали в Лисичанске оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения».
По словам Погукай, задержание произошло во время проверки оперативной информации.
Теги: Донбасс, Лисичанск, преступление, полиция, Луганская область, уголовный розыск, розыск, задержание
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