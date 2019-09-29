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Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе
Участие российских военных в боевых действиях на Донбассе и аннексии Крыма получило очередное доказательство в виде фото военных ВС РФ в Луганской области опубликовали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, пишет ДонПресс.
По данным волонтеров, группа военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) ВС РФ (в/ч 90 600, пос. Рощинский Волжского района Самарской обл.) принимала участие в боевых действиях против Украины на Донбассе и военной операции по оккупации Крыма.
На данный момент удалось установить данные 10 военнослужащих, которые кроме фотографий с Донбасса имеют награды за боевые заслуги: 3 медали «За воинскую доблесть» и 4 медали «За возвращение Крыма».
Основную часть из них удалось идентифицировать по снимку 2014 года из альбома контрактника 15-й ОМСБр Алексея Козлова. Он побывал на Донбассе дважды. Второй раз — в 2015 году уже в роли члена НВФ «ДНР», а первый — в сентябре 2014 года у села Новокиевка Луганской области.
Теги: Россия, Донбасс, военные, доказательство, НВФ
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