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Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Кадиевке размещают бронетранспортеры в жилых районах города, а тяжелое вооружение не отводят в места хранения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Неподконтрольные правительству районы 2 октября БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) и 1 бронированную ремонтно-эвакуационная машину (БТС-4А) рядом с жилым районом н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; 50 км к западу от Луганска).
3 октября посетив постоянное место хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области Миссия констатировала, что 5 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 7 РСЗО (БМ-21) по-прежнему отсутствовали».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ЛНР, боевики, БМП, бронетранспортеры
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