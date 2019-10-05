Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры в жилых районах Кадиевки

05.10.2019 21:31

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Кадиевке размещают бронетранспортеры в жилых районах города, а тяжелое вооружение не отводят в места хранения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Неподконтрольные правительству районы 2 октября БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) и 1 бронированную ремонтно-эвакуационная машину (БТС-4А) рядом с жилым районом н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; 50 км к западу от Луганска).

3 октября посетив постоянное место хранения тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области Миссия констатировала, что 5 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 7 РСЗО (БМ-21) по-прежнему отсутствовали».