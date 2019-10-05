"Что с нами будет?" – жители Луганщины умоляют ВСУ не покидать их

05.10.2019 12:20

На украинской территории, примыкающей к линии разграничения, начинается паника. Люди не знают, что их ждет после отвода украинских войск, когда их фактически оставят абсолютно беззащитными перед оккупантами. Люди, живущие вдоль линии разграничения, встревожены готовящимся разведением войск в районе Золотого и Петровского. Они не знают, что произойдет с их домами и с ними самими, когда украинская армия отступит "вглубь материка", а они останутся наедине с распоясавшимся противником. Об этом, в частности, шел разговор во время прямого включения на программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает Диалог.UA.

Из студии Севердонецка в эфир вышли жители Попаснянского района, которые пытаются донести свою позицию по разведению войск и хотят, чтобы власть их услышала. Как показал опыт отвода войск в станице Луганская, это отвод в одностороннем порядке. Оккупанты своих военных и не думали никуда уводить с занимаемых позиций.

Более того, сейчас российские военные спокойно разгуливают по серой зоне – там, где еще вчера дислоцировались украинские бойцы, рассказывают местные жители. Между тем военные действия не прекращаются по всей линии фронта. Фактически отвод войск ничего не дал Украине, поэтому отвод должен быть лишь в одну сторону – сторону России, считает экс-глава Попаснянской РДА. Кроме того, в настоящее время на украинскую территорию начинают возвращаться люди: покупают дома, открывают собственный бизнес. И сейчас из-за планируемого отвода войск у людей начинается паника. "Люди звонят и говорят: как можно убирать наши войска. Наши уже войска. Не говорят, как раньше, украинская армия, а наши войска. И что потом с нами будет", – люди переживают. "Пожалуйста, спрашивайте, что надо делать. Потому что война идет шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы или эти вояки", то сейчас это наши и не отпускайте их никуда", - обратился экс-глава РДА к главе украинского МИДа Вадиму Пристайко. Он также добавил, что на сегодня в Станице Луганская планируется акция против отвода украинских войск, и пригласил на нее Вадима Пристайко.