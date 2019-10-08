"Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого

08.10.2019 15:16

В прифронтовое Золотое прибыла машина с гуманитарной помощью, которую привез "Нацкорпус". Об этом пишут в сообществе "Последний блок-пост "Нет Капитуляции", передает Depo.Донбасс.

"Просто сейчас по инициативе ветеранов, которые находятся в Золотом, Национальный Корпус оказывает помощь жителям на самой передовой – в Золотом-4", – говорится в сообщении.