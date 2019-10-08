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"Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого
08.10.2019 15:16
В прифронтовое Золотое прибыла машина с гуманитарной помощью, которую привез "Нацкорпус". Об этом пишут в сообществе "Последний блок-пост "Нет Капитуляции", передает Depo.Донбасс.
"Просто сейчас по инициативе ветеранов, которые находятся в Золотом, Национальный Корпус оказывает помощь жителям на самой передовой – в Золотом-4", – говорится в сообщении.
Теги: гуманитарная помощь, Золотое, Андрей Билецкий
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