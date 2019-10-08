Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого

08.10.2019 15:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого

В прифронтовое Золотое прибыла машина с гуманитарной помощью, которую привез "Нацкорпус". Об этом пишут в сообществе "Последний блок-пост "Нет Капитуляции", передает Depo.Донбасс.
"Просто сейчас по инициативе ветеранов, которые находятся в Золотом, Национальный Корпус оказывает помощь жителям на самой передовой – в Золотом-4", – говорится в сообщении.



Теги: гуманитарная помощь, Золотое, Андрей Билецкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх