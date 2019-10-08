- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции
Из-за запланированного разведения войск Национальная полиция отправила в населенный пункт Золотое Луганской области дополнительные силы. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил замруководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян. Он, в частности, отметил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.
«Все эти усиленные меры будут предприняты с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей», - сообщил замглавы Нацполиции. К тому же, он добавил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе в полноценном режиме функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.
Ранее стало известно, что на состоявшихся 1 октября переговорах в Минске удалось достичь договоренностей о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Но оно не состоялось из-за обстрелов.
Теги: Донбасс, разведение, Нацполиция, Золотое
- Гранатомет за 100$ - небывалая распродажа оружия от жителя Луганска
- Убийство адвоката в Ровенской области: Полиция назвала подозреваемого
- Обеспечена бесперебойная поставка в Россию «груза 200», - разведка
- В Донбассе рыбу растят... в котельной
- Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе: доступ ограничен
- В Лимане задержали участника «русской весны» 2014 года
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- Старомихайловка под огнем: опубликованы последствия тяжелых боев, полный список поврежденных жилых домов08:29
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие07:51
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе07:30
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»14:02
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Зима близко! Этой ночью в Украину придут холода12:04
- Новый закон о статусе Донбасса: Разумков сделал важное заявление11:35
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- В команде Зеленского высказались о возможности боевиков «ДНР» и «ЛНР» стать депутатами ВР10:49
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- В ФБР назвали самые опасные знаки Зодиака10:09
- Противник Усика не прошел допинг-тест09:55
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период