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Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое
На блокпосту в Кременном Луганской области правоохранители не пропускают активистов "Национального корпуса" и ветеранов добровольческих батальонов в Золотое, где намечено разведение сил и средств. Об этом говорится в сообщении на "Телеграмм-канале" "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".
"Людей, що масово їдуть з усієї України до Золотого, затримують на блокпостах. Влада відверто зриває мирну акцію патріотів проти капітуляції!",- говорится в сообщении.
Канал так же ведет прямую трансляцию с места противостояния националистов и правоохранителей.
В ходе этой трансляции прозвучала информация о том, что с целью остановить проезд участников акции "Национального корпуса" и ветеранов добровольческих батальонов, наряд блокпоста использовал табельное оружие. Речь идет о предупредительных выстрелах вверх.
Теги: полиция, активисты, Золотое
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