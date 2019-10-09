Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое

09.10.2019 13:00

На блокпосту в Кременном Луганской области правоохранители не пропускают активистов "Национального корпуса" и ветеранов добровольческих батальонов в Золотое, где намечено разведение сил и средств. Об этом говорится в сообщении на "Телеграмм-канале" "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Людей, що масово їдуть з усієї України до Золотого, затримують на блокпостах. Влада відверто зриває мирну акцію патріотів проти капітуляції!",- говорится в сообщении.

Канал так же ведет прямую трансляцию с места противостояния националистов и правоохранителей.

В ходе этой трансляции прозвучала информация о том, что с целью остановить проезд участников акции "Национального корпуса" и ветеранов добровольческих батальонов, наряд блокпоста использовал табельное оружие. Речь идет о предупредительных выстрелах вверх.