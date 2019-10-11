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Архив - Луганская область

В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію

11.10.2019 14:23
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В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію

У прифронтовій Станиці Луганській шукають вибухівку в райдержадміністрації і на автостанції.
Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє з посиланням на повідомлення місцевої активістки у соцмережі.
"Замінована райдержадмістрація (всіх евакуювали) і замінована автостанція", - йдеться у дописі.



Теги: Донбасс, автостанция, Станица Луганская, администрация
 
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