В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію

11.10.2019 14:23

У прифронтовій Станиці Луганській шукають вибухівку в райдержадміністрації і на автостанції.

Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє з посиланням на повідомлення місцевої активістки у соцмережі.

"Замінована райдержадмістрація (всіх евакуювали) і замінована автостанція", - йдеться у дописі.