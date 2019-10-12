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Архив - Луганская область

В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется

12.10.2019 21:22
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В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется

Через КПВВ Золотое со пятницы, 11 октября, перестали пропускать в Золотое-4 людей, которые не прописаны там.

Об этом добровольцы заявили в своем Telegram-канале "Мы - последний блокпост", сообщает Диалог.UA.

По данным волонтеров, в Золотом-4 уже несколько месяцев просто не продается хлеб, поэтому те привезли полный микроавтобус и планировали раздать его в поселении. Тем не менее, их больше не пропускают через КПВВ. Распоряжение не пускать людей без местной прописки пришло только день назад, после недели нахождения здесь неравнодушных к положению жителей Золотого-4 украинцев. Подобное поведение украинских военных добровольцы считают спланированной акцией губернатора Луганской области Комарницкого, бывшего члена "Партии регионов" и "сепаратиста", который также давал распоряжения полицейским не пускать активистов через свои блокпосты на пути к Золотому.



Теги: Донбасс, полиция, запрет, прописка, блокпост, добровольцы, КПВВ, Золотое
 
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