Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»

13.10.2019 08:11

Член НВФ из так называемого «управления Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко выдал очередной фейк о том, что прибывшие в Золотое Луганской области бойцы батальона «Азов», якобы начали «зачистку» среди мирного населения.

Филипоненко отметил:

«Каратели, используя опыт 2014 года, проводят „чистки“ среди местных жителей, выявляя граждан, поддерживающих „народные республики“ и мирные инициативы по разведению войск», передает donpress.