Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка

15.10.2019 19:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного н.п. Раевка и перегораживают дороги.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«13 октября на юго-западной окраине н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска) команда СММ впервые заметила знак «Вход запрещен», прикрепленный к трем деревянным опорам, создающим барьер посередине дороги. В том же месте наблюдатели впервые увидели знак, предупреждающий о минной опасности с надписью «Стоп, мины» (выполненной с помощью трафарета кириллицей желтым цветом), прикрепленный к металлическому столбу на северной стороне дороги. Местный житель сказал, что дорога используется регулярно и что люди объезжают знак».