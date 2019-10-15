- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери09:38
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Сегодня меньше всего машин на «Новотроицком»09:17
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранен боец ВСУ07:53
- «Реализация невозможна»: в партии Зеленского выступили с громким заявлением о «формуле Штайнмайера»20:40
- Глава МИД назвал вероятную дату проведения саммита нормандской четверки20:20
- Российский эксперт заявил о новой опасности на Донбассе18:48
- В ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет – «Слуга народа»17:02
- 7-дневное соблюдение режимы тишины и зеркальные действия сторон - Резников назвал условия, при которых состоится разведение войск на Донбассе14:48
Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного н.п. Раевка и перегораживают дороги.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 октября на юго-западной окраине н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска) команда СММ впервые заметила знак «Вход запрещен», прикрепленный к трем деревянным опорам, создающим барьер посередине дороги. В том же месте наблюдатели впервые увидели знак, предупреждающий о минной опасности с надписью «Стоп, мины» (выполненной с помощью трафарета кириллицей желтым цветом), прикрепленный к металлическому столбу на северной стороне дороги. Местный житель сказал, что дорога используется регулярно и что люди объезжают знак».
Теги: Донбасс, дорога, ОБСЕ, ЛНР, боевики, минирование
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами
- Вооруженные боевики «ДНР» перегородили автомобилем дорогу наблюдателям СММ ОБСЕ
- Боевикам "ЛНР" запретили ездить на боевой технике в районе Станицы Луганской из-за визита ОБСЕ – разведка
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты
- Вооруженные боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ уехать «в течение минуты»
- ОБСЕ сообщила о переброске танков боевиков в Донбассе
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка19:58
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- В Донецке легковой автомобиль врезался в автобус15:40
- В "ДНР" нашли замену Яценко15:30
- В Ясиноватой пьяная женщина убила собутыльницу15:18
- В Мариуполе покончил с собой 23-летний полицейский14:41
- Муженко: Хомчак "бросил" добровольцев на штурм Иловайска, который был даже не нужен ВСУ12:01
- «Кто оценил, как мы крепчали?»: Ходаковский возмущен ситуацией с разведением войск в зоне ООС 10:42
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- Почему Путин не соглашался на обмен пленных при Порошенко: Чалый раскрыл причину19:01
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- В подразделениях НВФ усилили ответственность за «уклонение от службы»17:59
- Павел Гриб подло отплатил Зеленскому за свое спасение, такого никто не ожидал: «Геть!»17:38
- В Шахтерске столкнулись грузовик и Ford Mondeo: есть жертвы17:18
- Арахамия пообещал передать СБУ доказательства проплаченных митингов против капитуляции 16:56
- Лещенко рассказал о крупном поражении Коломойского по Приватбанку в Лондоне16:41
- Минувший сентябрь установил исторический погодный рекорд16:30
- На Буковине осквернили могилы воинов АТО16:20
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
- Назван самый вредный вид орехов22:37
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Что происходит с могилой экс-главаря "ДНР" Захарченко: "Осиновый кол не помешал бы
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома