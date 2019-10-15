Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка

15.10.2019 19:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного н.п. Раевка и перегораживают дороги.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 октября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 октября на юго-западной окраине н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска) команда СММ впервые заметила знак «Вход запрещен», прикрепленный к трем деревянным опорам, создающим барьер посередине дороги. В том же месте наблюдатели впервые увидели знак, предупреждающий о минной опасности с надписью «Стоп, мины» (выполненной с помощью трафарета кириллицей желтым цветом), прикрепленный к металлическому столбу на северной стороне дороги. Местный житель сказал, что дорога используется регулярно и что люди объезжают знак».



Теги: Донбасс, дорога, ОБСЕ, ЛНР, боевики, минирование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх