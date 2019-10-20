- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Луганске патриоты сделали "сюрприз" оккупантам с помощью БПЛА - в городе переполох10:52
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО10:09
- Под Золотым обострение: враг трижды бросался прорвать линию обороны ВСУ артиллерией09:48
- В зоне ООС 15 обстрелов за сутки: ранен боец ВСУ09:10
«А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске
На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Роман Цимбалюк посмеялся над акцией в ныне оккупированном пророссийскими террористами Луганске за присоединение к стране-агрессору Российской Федерации. Как передает replyua.net, в соответствующем посте он обратился непосредственно к населению непризнанной «Луганской народной республики». «Вы уже де-факто в России. Она такая. Это конечная. Поезд дальше не идет. Другая Россия только в телевизоре, только там россияне всех побеждают. В жизни – это нищета и свежий воздух», – написал он.
Далее журналист добавил, что благодаря таким «освободителям» регион остался без заводов и фабрик. «Но не надо расстраиваться – взамен комендантский час...», – добавил Цимбалюк. Следует отметить, комментаторы поста ему ответили, что митинг является только трюком пропаганды. Часть интернет-пользователей откровенно разозлила акция в Луганске.
Ранее стало известно, что накануне на центральной площади Луганска люди выстроились в надпись: «Мы хотим в Россию». Согласно данным сепаратистских ресурсов, участие в акции приняли порядка двух тысяч местных жителей.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, комендантский час, флешмоб
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- "Ру**кие пришли защищать, а русскоговорящие бегут подальше", - очевидец о том, как Россия "освободила" Луганское
- В Луганске неожиданно обнаружили памятник наемникам Путина
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- "Гражданская" война в Украине: в сети показали очередной "привет" из России
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения21:50
- "Государство в постели": Рада рассматривает законопроект о реестре интима21:17
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В России озвучили «реальный метод» для Украины вернуть Крым20:21
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне17:55
- Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака17:30
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре14:58
- Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу13:43
- Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?13:17
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео
- Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"