В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация

21.10.2019 17:35

Лисичанск на Луганщине остается без воды третий день из-за долгов водоканала перед энергетиками, сообщает Depo.ua.

Отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровскя" и "Боровская"), вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей.

В связи с этим комиссия по техногенно-экологической и чрезвычайной ситуации проголосовала за введение чрезвычайной ситуации в городе.

Подвоз воды населению и на объекты инфраструктуры осуществляют подразделения ГСЧС.