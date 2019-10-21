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Архив - Луганская область

В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация

21.10.2019 17:35
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В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация

Лисичанск на Луганщине остается без воды третий день из-за долгов водоканала перед энергетиками, сообщает Depo.ua.
Отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Белогоровскя" и "Боровская"), вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей.
В связи с этим комиссия по техногенно-экологической и чрезвычайной ситуации проголосовала за введение чрезвычайной ситуации в городе.
Подвоз воды населению и на объекты инфраструктуры осуществляют подразделения ГСЧС.



Теги: Лисичанск, вода, чрезвычайная ситуация
 
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