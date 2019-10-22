Последние новости раздела
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС14:41
- Офицеры РФ завезли на Донбасс опасное электромагнитное оружие для уничтожения "глаз" ВСУ12:21
- На Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины: потерь в рядах ВСУ нет07:49
- «РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса20:44
- В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация17:35
- Обнаружено впервые в Украине: На Луганщине из-за опасного насекомого ввели карантин17:14
В Луганске произошло масштабное ДТП
22.10.2019 22:11
Во временно оккупированном Луганске на пересечении улиц Оборонной и Курчатова произошло столкновение двух автомобилей.
Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:
Во временно оккупированном Луганске, на пересечении улиц Оборонная и Курчатова произошло столкновение автомобилей ЗАЗ и Honda. АвтомобильЗАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda.
В результате водители обоих автомобилей получили травмы и госпитализированы.
Теги: Донбасс, Луганск, травмы, авария, Луганская область, Honda, столкновение, госпитализация, ЗАЗ, ДТП
Читайте также:
- Крупное ДТП с украинцами в России: детали столкновения автобуса Киев - Москва с "КамАЗом"
- На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: пятеро погибших
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП
- Маршрутка врезалась в столб
- Страшное ДТП в Донбассе: шестеро погибших, в том числе младенец
- Виктор Янукович: Необходимо разработать программу защиты труда шахтеров
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка17:42
- В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать16:41
- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
- Новые правила получения водительских прав в Украине15:38
- «Вплоть до конфискации транспорта»: в соцсети сообщили о проблеме перевозчиков ОРДО в РФ22:35
- В Луганске произошло масштабное ДТП22:11
- Соцсети: На северо-западе Горловки идет бой21:38
- Путин может "ликвидировать" "Л/ДНР", приняв радикальное решение по Донбассу, - Аслунд21:12
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Жители ОРДО: Скоро весь Донецк может превратиться в сплошной контейнер для наркотиков20:09
- Коммунальные платежи вырастут - кого коснется повышение тарифов19:41
- Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»19:08
- Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен18:40
- Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака18:11
- Почему малиновый чай, чеснок и закаливания бесполезны при профилактике гриппа20:39
- Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях17:02
- Ветеран АТО: у Коломойского на Зеленского есть серьезный компромат, олигарх перестраховался 11:37
- Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог10:10
- Опасное поведение у подростков: специалисты рассказали, за чем нужно следить родителям09:52
- Появился честный рейтинг самых противных знаков Зодиака08:53
- Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду22:15
- Как за пару дней избавиться от заложенности носа: поможет яблочный уксус16:47
- Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию12:14
- Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие11:33
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- В «ДНР» прекратили выплату пенсий
- Переписчики ОРДО рассказали, сколько пустующего жилья в Донецке