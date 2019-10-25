Боевики «ЛНР» обустраивают новые позиции в районе н.п. Молодежное

25.10.2019 15:40

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированного н.п. Молодежное обустраивают новые позиции в районе автодороги.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«21.10.2019 БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 1 огневую позицию, укрепленная мешками с песком на автодороге Т0504, примерно в 2,5 км к юго-западу от н. п. Молодежное (63 км к северозападу от Луганска)».