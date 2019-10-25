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Архив - Луганская область

Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще

25.10.2019 13:38
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Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще

Двое жителей ОРЛО подорвались на растяжке в зеленой зоне неподконтрольного Украине Луганска.

Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress.

По их данным, инцидент произошел вчера, 24 октября, в поселоке Зеленая Роща в пригороде Луганска, по дороге в населенный пункт Паньковка.

«При проведении прорубки просеки, вследствие подрыва взрывоопасного предмета, предположительно ручной гранаты РГД-5 (растяжки) получили множественные осколочные ранения двое мужчин 1974 и 1972 годов рождения», — сказано в сообщении «МЧС».

Пострадавшие граждане были доставлены в Луганскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.



Теги: Донбасс, Луганск, МЧС, больница, ранения, ЛНР, подрыв, растяжка
 
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