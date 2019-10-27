В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату

27.10.2019 21:29

Во временно оккупированном Алчевске радом с многоэтажным жилым домом взорвали гранату.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Алчевске накануне, 26 октября 2019 года, неизвестные лица взорвали гранату. В результате взрыва повреждено остекление окон перового и второго этажей. Жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Местные жители в соцсетях сообщают, что житель дома игрался гранатой и упустил ее:

«Гранату взорвали»;

«Чудак на букву м… игрался с гранатой и уронил ее из рук,стоя на балконе 4 этажа. На первом и втором этажах вылетели стекла. Пострадавших слава Богу нет»;

«Зашибись так проигрался. Все равно отопления пока нет, решил: нафига соседям тогда стекла»;

«Кааапец, звук был именно таким, действительно чудо что люди целы. А этому ненормальному, руки бы оторвать».