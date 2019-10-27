Последние новости раздела
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома
27.10.2019 10:08
В Алчевске (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) возле жилого дома прогремел взрыв.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.
По их словам, взорвался неизвестный предмет.
В результате взрыва были повреждены окна на первом и втором этажах.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Официальных разъяснений о характере и причинах взрыва также нет.
Теги: Донбасс, Алчевск, дом, взрыв, Луганская область, соцсети, пострадавшие
Читайте также:
- Задержан шизофреник, который собирался взорвать многоэтажку
- В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы
- Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва
- В Алчевске у жилого дома взорвался микроавтобус. Остался только остов
- В жилом доме в Шахтерске взорвалась граната: два человека пострадали
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Женский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года08:09
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"07:49
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"07:28
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения