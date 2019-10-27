В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома

27.10.2019 10:08

В Алчевске (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) возле жилого дома прогремел взрыв.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.

По их словам, взорвался неизвестный предмет.

В результате взрыва были повреждены окна на первом и втором этажах.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Официальных разъяснений о характере и причинах взрыва также нет.