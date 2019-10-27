Последние новости раздела
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Офицер ВСУ сообщил о потерях НВФ за октябрь08:51
- Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск08:32
- Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный20:19
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке
27.10.2019 13:11
Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска, по дороге в населенный пункт Паньковка, при подрубке просеки, двое мужчин 1972 и 1974 года рождения подорвались на растяжке,сделанной из гранаты РГД-5.
С множественными ранениями пострадавшие госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Теги: Донбасс, Луганск, граната, госпитализация, больница, мужчины, ранения, подрыв, растяжка
Читайте также:
- Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще
- Боевик «ЛНР» принес домой боекомплект, на котором подорвался
- В больнице Антрацита взорвалась граната. Есть жертвы
- «ДНР»: двое жителей Верхнеторецкого ранены при обстреле
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната
- Стрельба в Луганске: "защитники народа Донбасса" едва не убили хозяина сауны, где развлекались с девочками
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Ночные бои на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия09:28
- «В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети09:10
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО13:29
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- Как узнать, перешли ли вы на зимнее время11:32
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"10:51
- Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы10:29
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника