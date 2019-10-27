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«В следующий раз расстреляем на месте»: члены НВФ угрожали директору Луганского авиаремонтного завода, — соцсети
Так называемые «ополченцы» угрожали убить директора Луганского авиаремонтного завода Алексея Оленкина, когда тот пытался помешать им резать на металлолом котельную предприятия.
Об этом рассказали в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети Вконтакте, передает donpress.
Сообщается, что инцидент произошел в прошлую субботу, 12 октября. Члены НВФ из так называемого «разведывательного батальона», вооружившись газовыми резаками и баллонами с кислородом, принялись за вырезание метала из котельной Луганского авиаремонтного завода.
Об этом стало известно директору Алексею Оленкину и он прибыл на место событий. К этому моменту металл уже грузили в автомобиль. Оленкин позвонил в «полицию» и стал снимать происходящее на мобильный телефон. Это очень не понравилось членам НВФ и они попытались выбить телефон из рук. Одновременно Оленкина уверяли, что «все порешано», то есть «ополченцы» действуют согласно письменному приказу командира, который обещали показать недоверчивому директору завода на следующей неделе.
«В итоге, не дожидаясь приезда опергруппы, бойцы ретировались, металл оставили, но обещали вернуться, а директору сказали прямо: „В следующий раз расстреляем на месте“», — сказано в публикации.
Теги: Донбасс, Луганск, ремонт, полиция, металл, завод, авиация, директор, угрозы, соцсети, НВФ
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