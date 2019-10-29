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«Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом

29.10.2019 11:02
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«Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом

Лидер Национального корпуса Андрей Билецкий говорит, что добровольцы, которые живут в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли, а переместили оружие.

Об этом он сообщил в комментарии Украинской правде, передает Корреспондент.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше, чем на километр, за пределы "красной зоны", - сказал он.
Билецкий утверждает, что ветераны имеют при себе только легальное оружие, так как "приехали защищать территориальную целостность страны".
Лидер Нацкорпуса назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".
Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. Руководитель Нацкорпуса подчеркнул, что это конституционное право граждан Украины – находиться в любой ее точке.
Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42-й год и он "не лох какой-то".
Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.



Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, добровольцы, Золотое, Андрей Билецкий, ООС, Зеленский
 
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