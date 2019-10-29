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Архив - Луганская область

Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ

29.10.2019 08:10
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Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ

По состоянию на конец октября более 30 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Луганской области получили паспорта РФ.

Об этом сообщил главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, передает donpress.

Как отметил главарь НВФ 30 тысяч жителей «ЛНР» получили российский паспорт по «упрощенной схеме», а еще 50 тысяч человек подали документы на рассмотрение. В то же время, он предположил, что к концу 2019 года число жителей «ЛНР», подавших документы на получение российских паспортов или уже получивших их, превысит 100 тысяч.



Теги: Донбасс, Луганская область, документы, паспорт, население, ЛНР, ОРЛО, НВФ, РФ
 
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