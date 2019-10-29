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Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом
Штаб Операции Объединенных сил официально подтвердил начало разведения войск у поселка Золотое Луганской области.
Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook, передает donpress.
Как уточнили в штабе, разведение сил началось в двустороннем порядке:
«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств».
По информации штаба, украинская сторона примет все необходимые меры, чтобы отвод сил и средств не ослабил оборонительные возможности украинских подразделений:
«Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.
Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств».
Теги: Донбасс, войска, Луганская область, обстрел, разведение, ОБСЕ, Золотое, ООС
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