Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом

29.10.2019 17:41

Штаб Операции Объединенных сил официально подтвердил начало разведения войск у поселка Золотое Луганской области.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook, передает donpress.

Как уточнили в штабе, разведение сил началось в двустороннем порядке:

«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств».

По информации штаба, украинская сторона примет все необходимые меры, чтобы отвод сил и средств не ослабил оборонительные возможности украинских подразделений:

«Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств».