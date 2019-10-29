Последние новости раздела
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем10:19
- Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ08:10
- «Выселять никого не будут»: Троян объяснил задачи Нацполиции в Золотом-421:30
- В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе20:40
- В сети обсуждают странное название магазина на Донбассе17:18
- В ОРЛО на войну будут призывать местных подростков — вместо «профессиональных военных»17:00
- «В Горловке не могут проехать по двое суток, на "Каргиле" едут только перевозчики»: ситуация на КПП ОРДО15:20
- Разумков прокомментировал принятие закона об особом статусе Донбасса12:00
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом
29.10.2019 12:30
Министр иностранных дел Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области, сообщает Корреспондент.net.
"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.
Теги: Донбасс, МИД, Золотое, заявление
Читайте также:
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской
- В районе Золотого на Луганщине состоялось разведение сторон, которое боевики потом "отметили" обстрелом
- В ОБСЕ рассказали об обстреле школы в Золотом и взрывах в Донецке
- Глава МИД Украины: "Нам нужно заставить Россию выполнить Минск"
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем10:19
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»09:12
- Пасечник рассказал, сколько жителей ОРЛО получили паспорта РФ08:10
- У "ДНР" опять потери: боевик Станислав Донецкий "сходил на концерт Кобзона"07:28
- «Выселять никого не будут»: Троян объяснил задачи Нацполиции в Золотом-421:30
- В штабе ООС озвучили этапы разведения войск на Донбассе20:40
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- В Украине внедряют новую формулу растаможки «евроблях»11:59
- Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты11:38
- В игре Call of Duty появился Донецк11:30
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Оккупанты РФ ударили по Золотому, где был Зеленский, накрыв позиции ВСУ ожесточенным огнем10:19
- Свитолина начала итоговый турнир WTA с победы над второй ракеткой мира (ВИДЕО)10:00
- Правительство выделило дополнительные средства на доступное жилье для ВПЛ09:52
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"