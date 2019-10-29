Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом

29.10.2019 19:40

Процесс разведения войск возле Золотого Луганской области продлится 3 дня. Об этом заявили в штабе ООС.

Так, в штабе отметили:

«В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение 3 суток».

Сообщается, что стороны отводят войска на 1 км, чтобы расстояние между ними составляло не менее 2 км. В штабе добавили, что это даст возможность открыть пункт пропуска «Золотое».

За процессом разведения войск наблюдают представители ОБСЕ.