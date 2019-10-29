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Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом
29.10.2019 19:40
Процесс разведения войск возле Золотого Луганской области продлится 3 дня. Об этом заявили в штабе ООС.
Так, в штабе отметили:
«В целом мероприятия по разведению сил будут проходить в течение 3 суток».
Сообщается, что стороны отводят войска на 1 км, чтобы расстояние между ними составляло не менее 2 км. В штабе добавили, что это даст возможность открыть пункт пропуска «Золотое».
За процессом разведения войск наблюдают представители ОБСЕ.
Теги: Донбасс, разведение, пункт пропуска, Золотое
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