СМИ не пускают в Золотое - Генштаб ООС объяснил причину

01.11.2019 13:11

В районе Катериновки и Золотого, где 29 октября начался процесс разведения сил, представителям средств массовой информации перекрыли въезд.

Как сообщили позже в штабе ООС, свободный доступ для журналистов будет восстановлен лишь спустя 3-4 дня. Об этом сообщили в сюжете информационной передачи "ТСН" в эфире телеканала "1+1", передает Диалог.UA.

"Сам КПВВ "Золотое" открыт для проезда для местных жителей, которые живут в районе Золого-4. Сам проезд для прессы в зону отвода и, в частности, в Катериновку и Золотое-4 закрыт. Несмотря на решение и заявления штаба ООС о том, что журналисты будут иметь доступ к зоне отвода войск, это не соответствует действительности, то бишь мы не можем видеть, что происходит. Это разведение можно назвать своего рода тихим из-за того, что украинская пресса не видит, как происходит отвод. Мы не можем сказать, что происходит непосредственно за КПВВ "Золотое". Мы видели, что вокруг Золотого, в частности в самом городе, очень много патрулей полиции. Копы повсюду, и они проверяют документы, стоят на основной дороге каждые 300-400 метров", — сказал корреспондент "1+1". На этот сюжет отреагировал журналист Роман Бурко. Он опубликовал в социальной сети "Фейсбук" свое мнение о сложившейся ситуации. В своей публикации он отметил, что журналисты "ТСН", не имея возможности попасть туда, использовали в этом сюжете кадры из ролика канала Министерства обороны РФ "Звезда". "Ну что.. Пока происходит позорный отвод украинских войск на передовой, в сюжетах показывают как СММ ОБСЕ, в составе которой нет ни одного наблюдателя Украины, но есть куча русских, переписывает номера оружия украинских защитников. Отводят ли зеркально российские террористические группировки свои войска, никто не знает. Ровно как никто их так тщательно не контролирует. На телеканале "1 + 1" в сюжете "ТСН" уже сказали, что украинских журналистов не допускают в зону отвода войск, а в стримах видео, не имея возможности снять свои материалы, показывают вставки с ТРК МО РФ "Звезда". У меня от ярости просто скрипят зубы и внутри все переворачивается. А пока вы думаете, "это уже желанный "мир" от Владимира Зеленского, или еще нет?" InformNapalm в пределах бессрочного флешмоба под хэштегом # IN18000 продолжает предоставлять ссылки на одну из 99 военных частей РФ, кадровые военные из которой засветились на Донбассе. Сегодня "зига" для Зе (на 3-м фото) бросают оккупанты с 810-й ОБрМП Черноморского флота России, в / ч 13140, ППД - Севастополь, Крым, которых волонтеры InformNapalm фиксировали не только как участников операции захвата Крыма, но и как военных, выполнявших преступные приказы Кремля на Донбассе. База данных здесь: https://informnapalm.org/db/russian-aggression/?fbclid=IwAR2-UCyQUYhAXQLpLDuB0bF6mYcSjayHTo-RuuxVOxDjlW17hRE0G45opJc#lang=ua&page=m_unit&fid=13140 Согласно исследованиям InformNapalm, морпехи 810-й отдельной бригады ЧФ РФ были зафиксированы на Донбассе в 12 км от Мариуполя, а также у м. Сорокине (бывший Краснодон) Луганской области", — написал Роман Бурко.

Что сказали в самом штабе ООС?

Также эту ситуацию прокомментировали и в самом штабе ООС. Они объяснили ограничения тем, что в зоне разведения был введен специальный режим "желтый". Это означает, что сотрудники общенациональных или иностранных средств массовой информации для ведения деятельности в зоне разведения должны предоставить специальную пресс-карту ООС и документы, которые подтверждают личность. Далее приводим текст оригинального сообщения пресс-центра штаба ООС, который опубликован на их странице в "Фейсбук": "ВНИМАНИЮ СМИ! Разъяснение относительно пересечения блокпостов в районе проведения ООС ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ СМИ В связи с введением в районе проведения операции Объединенных сил режима "Желтый", штаб операции дает разъяснения о порядке пересечения блокпостов журналистами и работниками средств массовой информации. 1. Работа СМИ в районе проведения операции никоим образом не прекращается! 2. Сотрудники региональных СМИ Донецкой и Луганской пересекают блокпосты, а также свободно перемещаются в пределах этих областей на основании журналистских удостоверений (при наличии паспорта с регистрацией). Наличие пресс карточек для этого не требуется, за исключением работы упомянутых СМИ в районах выполнения боевых задач силами ООС. В этих случаях журналист должен иметь пресс-карту установленного образца (с указанием ФИО, номера карты и срока действия). 3. Пересечение блокпостов представителями других (общенациональных и иностранных СМИ) осуществляется по предъявлению пресс-карты ООС установленного образца (ФИО, номер пресс-карты, срок действия), а также документов, подтверждающих личность. Для водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки журналистов наличие пресс-карты не обязательно. Основанием для пропуска таких лиц является паспорт гражданина Украины. 4. В случае, если журналист пока не пресс-карты, но следует автотранспортом пресс-центра Штаба операции в г.. Краматорск (Центр гражданско-военного сотрудничества) с соответствующей съемочной (технической) аппаратурой для аккредитации и получения пресс-карты, контактное лицо в пресс-центре подтвердит информацию об аккредитации журналиста.З целью оперативного урегулирования подобных ситуаций, и недопущения задержания на блокпосту таких работников СМИ, соответствующие службы, осуществляющие контроль пересечения блокпостов информированы встановл ЭНОМИ порядке. Во всех остальных случаях, а также в случае возникновения внештатных ситуаций и проблем с пересечением блокпостов, просим журналистов оперативно связываться с представителями пресс-центре штаба операции.