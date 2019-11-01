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Архив - Луганская область

В Антраците шахтеры начали забастовку

01.11.2019 22:31
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В Антраците шахтеры начали забастовку

Во временно оккупированном Антраците из-за большой задолженности по зарплате шахтеры начали забастовку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном н.п. Антрацит шахтеры из-за невыплаты заработной платы – за июль, август и сентябрь — начали забастовку. Работники шахт отказываются спускаться в лаву до тех пор, пока им не будет погашена задолженность. На сегодняшний день бастуют рабочие шахты «Комсомольская» и горнообогатительной фабрики «Нагольчанская». По словам местных жителей, руководство бастующих предприятий пока находится «в замешательстве». Забастовка продолжается, шахтеры намерены также выходить на акции протеста.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Антрацита в соцсетях:

«Также они озвучили требование повысить тарифные ставки на35%»,
«Вечером в 18:30 приехавшие шахтеры из третьей смены также отказались спускаться в шахту. То же самое сделала и ночная смена. Добыча угля на шахте прекратилась».



Теги: Донбасс, Антрацит, забастовка, зарплата, Луганская область, задолженность, шахтеры, соцсети
 
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