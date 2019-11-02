- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе10:09
- Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС09:51
- В штабе ООС объявили о завершении этапа разведения сил у Золотого-408:10
- 13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:52
Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются
В Станице Луганской, где состоялось разведение сил, крайне напряженная ситуация. Гибридная армия РФ устанавливает новые огневые точки и угрожают патриотам Украины.
О ситуации в Станице Луганской рассказал Facebook украинский журналист, экс-депутат Рады Сергей Высоцкий, передает Диалог.UA.
Разведение сил в Станице Луганской состоялось в начале июля 2019 года. За последние месяцы ситуация в поселке так и не стабилизировалась, уверяет Высоцкий со ссылкой на местные источники. "Демилитаризованные улицы "серой зоны" от наших ничего не отделяет. Наши силовики туда либо не ходят, либо ходят без оружия. В "серую зону" "нарезали" дом АТОшника. Сами военные проукраинскому населению говорят: "Едьте отсюда, мы вас не сможем защитить". Полицейские говорят, что "соблюдают нейтралитет" и не расследуют физические нападения со стороны пророссийских - плевки в лицо", - рассказал Высоцкий. Он уточнил, что любители "русского мира" угрожают "вешать на столбах" патриотов. А тем временем, с его слов, "ЛНРовцы" наращивают силы под Станицей Лугнской. "На той стороне - две новых огневых точки сепаратистов, которые построили во время "отведения”” - сообщил журналист. Он отмечает, что большинство боевиков отведены не были, их просто переодели в гражданскую одежду. Схожие новости, уверяет Высоцкий, поступают и из Золотого, где разведение уже состоялось на днях. "Там, где Украина отступает, начинается "мир" с плевками в лицо, пытками, виселицей. "Мир" исключительно "русский"" - возмущается журналист. Он подчеркнул, что такого "мира" Украине не надо.
Теги: Донбасс, армия, ЛНР, боевики, Станица Луганская, Золотое, серая зона, РФ
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Боевикам "ЛНР" запретили ездить на боевой технике в районе Станицы Луганской из-за визита ОБСЕ – разведка
- Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина
- Заложники минской битвы за Донбасс: подводные камни "Рамочного соглашения о разведении сил"
- Тревожный звонок для Украины: Тымчук рассказал о военном плане России по Донбассу на 2018 год. ВИДЕО
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции11:09
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе10:09
- Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС09:51
- Отмена больничных в Украине: что будет вместо них15:09
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Пристайко рассказал о графике подготовки ко встрече в нормандском формате13:09
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- Астролог назвала самые черные дни ноября-201912:30
- Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить12:11
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»