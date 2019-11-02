- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе10:09
- Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС09:51
- В штабе ООС объявили о завершении этапа разведения сил у Золотого-408:10
- 13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:52
- В Антраците шахтеры начали забастовку22:31
В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ
Общее количество пакетов документов, поданных на получение российского гражданства на неподконтрольной Украине территории Луганской области, превысило 60 тысяч.
Такие данные озвучил «министр» «внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передает donpress.
По его словам, 60 000 заявлений было подано после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. На сегодняшний день более 36 000 жителей ОРЛО уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре.
Прием документов начался в Луганске 6 мая. 14 июня первая группа жителей так называемой «ЛНР» прибыла в Новошахтинск Ростовской области (РФ) для получения паспортов РФ.
В то же время, в ОРДО обладателями паспорта РФ стали более 33 000 граждан. А общее количество поданных заявлений превысило 55 тысяч.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Луганская область, указ, гражданство, паспорт, ЛНР, заявление
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- После указа Путина о документах "ЛДНР" в России ожидают новых санкций
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь
- Ходаковский прогнозирует с 1 апреля выдачу «не полноценных» паспортов РФ в ОРДЛО
- Оккупационные «власти ЛДНР» заставляют людей получать «паспорта РФ»
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции11:09
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе10:09
- Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС09:51
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Пристайко рассказал о графике подготовки ко встрече в нормандском формате13:09
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- Астролог назвала самые черные дни ноября-201912:30
- Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить12:11
- В США авиашоу закончилось трагедией. ВИДЕО11:50
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»