В штабе ООС объявили о завершении этапа разведения сил у Золотого-4

02.11.2019 08:10

В Луганской области в районе населенного пункта Золотое-4 вчера завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон.

Об этом заявили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает donpress.

Так, представители штаба ООС отметили:

«Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий».