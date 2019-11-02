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Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"
Процесс разведения войск совсем не освещается в прессе. Людям не рассказывают о том, что там происходит. Поэтому, на самом деле, это разведение больше похоже на отступление украинской армии.
Разведение сил в районе населенного пункта Золотое – это отступление. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил ветеран АТО Павел Билоус, передает Диалог.UA.
"Это не разведение и не отвод. Я давно и всегда говорил, что это отступление. А почему разведение? Я не вижу, чтоб, например, в Станице Луганской зеркально отвели, так же, как наши, противоположные войска. Ходят какие-то непонятные люди без опознавательных знаков. Кто они такие? Почему они там ходят? Соответственно, наши сейчас отходят. Но мы не видим, что делается на той стороне", — подчеркнул Билоус. Ведущий Матвей Ганапольский напомнил ветерану об общеизвестном факте недавно начавшегося процесса разведения войск в районе Золотого, на что Билоус ответил: "Сегодня я говорил с нашими парнями, добровольцами, они говорят, что в Золотом в принципе почти никакого разведения и отвода нет. Там отошло только несколько солдат, а в Петровском уже действительно началось. Кто говорит правду? Понимаете, есть множество всякой информации. Но до тех пор, пока мы не будем точно знать, когда, сколько и по какой причине, мы не сможем прийти к кому-нибудь пониманию. Пока что нам просто вешают лапшу".
Теги: Донбасс, войска, Луганская область, разведение, АТО, ВСУ, Станица Луганская, Золотое
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