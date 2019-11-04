Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском

04.11.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском

Боевики обвинили украинскую сторону в срыве новой попытки развести войска в Петровском. Об этом заявил "руководитель представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает ТСН.
"Украинский президент (Владимир Зеленский - прим.ред.) неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - сказал он.
Как отмечается, представители "ДНР" сегодня ровно в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) провели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить процесс разведения войск, ранее о своей готовности сообщили в ОБСЕ.
"Ответа от украинской стороны до настоящего времени не было", - добавили боевики.



Теги: Донбасс, ООС, разведение сил
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх