В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском

04.11.2019 15:30

Боевики обвинили украинскую сторону в срыве новой попытки развести войска в Петровском. Об этом заявил "руководитель представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает ТСН.

"Украинский президент (Владимир Зеленский - прим.ред.) неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - сказал он.

Как отмечается, представители "ДНР" сегодня ровно в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) провели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить процесс разведения войск, ранее о своей готовности сообщили в ОБСЕ.

"Ответа от украинской стороны до настоящего времени не было", - добавили боевики.