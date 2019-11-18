Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

18.11.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ.
Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем", - написал Лисянский.



Теги: смерть, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх