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На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина
18.11.2019 09:00
На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ.
Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем", - написал Лисянский.
Теги: смерть, Станица Луганская, КПВВ
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