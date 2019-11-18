На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

18.11.2019 09:00

На контрольном пункте въезда-выезда “Станица Луганская” 17 ноября умер 77-летний мужчина, передает Укринформ.

Об этом в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем", - написал Лисянский.