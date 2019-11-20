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Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
20.11.2019 16:30
Сегодня, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский с международной делегацией торжественно открыл восстановленный пешеходный мост в Станице Луганской, сообщает ТСН.
Открытие моста транслировала страница Офиса президента в Facebook.
Зеленский во время официального открытия моста с представителями посольства Франции и Германии отметил, что переправа полностью заработает через два дня, 22 сентября.
"Два дня и полностью будет все открыто. Так мне сказал председатель ОГА. Все готово. Мы думали о людях и очень быстро построили пешеходную часть и поэтому чтобы открыть весь мост, нужно разбирать эту пешеходную конструкцию (временную). То есть два-три дня", – сказал Зеленский.
Теги: открытие, мост, Станица Луганская, Зеленский
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