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В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год
22.11.2019 15:30
"Минсоцполитики ЛНР" сообщило, какие дни будут выходными в период новогодних праздников, сообщает Cxid.info.
"В 2019 году 28 декабря является выходным днем, 30 декабря — рабочий день", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 30 декабря является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность уменьшается на один час.
Так же выходными будут дни с 1 января по 7 января включительно. 8 января — рабочий день.
Теги: выходной, Новый год, ОРЛО
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